وسيفُرض حظر التجول في العاصمة الجزائر، بينما فرض "حجر كلي" في البليدة، ابتداء من يوم الثلاثاء.

كما منعت السلطات التجمعات لأكثر من شخصين، في كل ولايات البلاد، وفق ما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

وأضافت مراسلتنا أن الحكومة الجزائرية تدرس تطبيق الحظر الصحي على مستوى جميع ولايات البلاد، بعد تطبيقها على العاصمة وولاية البليدة، على أن يتم تطبيق العقوبة بحق المخالفين.

وكان رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الجزائرية، إلياس مرابط، قد طالب، الاثنين، بتطبيق حجر صحي على المواطنين في كافة أنحاء البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب إلياس مرابط بالاقتداء بالدول الاخرى، خاصة الصين، بوضع المواطنين في "حجر صحي كامل وحازم، بطريقة متدرجة ومنظمة".

وأشار أيضا إلى ضرورة أن يكون هذا الإجراء "مرفوقا بعمليات فحص واسعة" للحالات التي يشتبه لإصابتها بكورونا، وعزل المصابين، للتمكن من الحد من انتشار الوباء.

وأضاف أنه "يتوجب الذهاب بسرعة نحو اتخاذ قرارات صارمة، للحد من تنقل المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا ونقل العدوى من منطقة إلى أخرى"، داعيا المواطنين إلى تفادي التنقل لحماية أنفسهم من الإصابة.