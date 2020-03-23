وبالإضافة لحظر التجول، أعلن السودان وقف جميع سفريات نقل الركاب البرية بين المدن السودانية اعتبارا من صباح الخميس.

كما أكدت السلطات السودانية عدم ظهور حالات إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، لكنها مستمرة في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار المرض.

وكان السودان قد أعلن فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، بهدف الحد من تفشي "كوفيد-19"، وقررت السلطات إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي لمدة شهر.

وكان مصدر بوزارة الصحة الاتحادية في السودان، قد أعلن الجمعة، تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة الخرطوم.

وكشف المصدر لوكالة السودان للأنباء، أن المصاب "مواطن أجنبي في الأربعينيات من العمر، يعمل في منظمة دولية".