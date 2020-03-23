وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة للوزارة بشأن حظر التجوال لا أساس له من الصحة.

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري عن المسؤول تأكيده عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلا، مشيرا إلى "أن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام".

وتابع "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها".

وأوضح المسؤول أن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتحمل اسم "الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وشدد على "أن كافة الصفحات الأخرى التي تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية".

وكانت السلطات المصرية قد أصدرت قبل أيام نفيا مماثلا بشأن إعلان فرض حظر التجول في البلاد.