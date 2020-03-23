وطالب إلياس مرابط بالاقتداء بالدول الاخرى، خاصة الصين، بوضع المواطنين في "حجر صحي كامل وحازم، بطريقة متدرجة ومنظمة".

وأشار أيضا إلى ضرورة أن يكون هذا الإجراء "مرفوقا بعمليات فحص واسعة" للحالات التي يشتبه لإصابتها بكورونا، وعزل المصابين، للتمكن من الحد من انتشار الوباء.

وأضاف أنه "يتوجب الذهاب بسرعة نحو اتخاذ قرارات صارمة، للحد من تنقل المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا ونقل العدوى من منطقة إلى أخرى"، داعيا المواطنين إلى تفادي التنقل لحماية أنفسهم من الإصابة.

جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة رصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، إن الفيروس انتشر في 20 ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 48.

وأوضحت اللجنة في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه في حال وصل الوباء إلى المرحلة الرابعة، فسيتم إجبار المواطنين على البقاء في منازلهم، باعتبار أن تلك المرحلة تعد "كارثة صحية".

وأشارت إلى أن وزارة الصحة الجزائرية لديها "مخزون كبير" من دواء لعلاج مرض الملاريا، الذي قد يتم استخدامه لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة كذلك عن إلغاء الفحوصات المتخصصة والمواعيد الطبية والعمليات الجراحية المبرمجة في الجزائر باستثناء الحالات المستعجلة، حتى إشعار آخر، ليتم تركيز الجهود على مواجهة انتشار الفيروس.