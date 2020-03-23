وتتعلق هذه الإمدادات بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا، تتبع لمنظمة الصحة العالمية ضمن جهود واستعدادات المنظمة لتفشي "كوفيد-19".

ويأتي نقل هذه الإمدادات الطبية إلى عدن استجابة للوضع الراهن في اليمن كجزء من جهود المملكة والتحالف لمواجهة خطر انتشار فيروس الكورونا، وكجزء من التزام التحالف بدعم العمل الإنساني ودعما لجهود منظمة الصحة العالمية من خلال نقل الإمدادات الطبية من مستودعات المنظمة الأممية إلى عدن.

وتعد هذه الخطوة امتدادا للدعم الذي تقدمة قيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية الدولية في داخل اليمن وتقديم كافة التسهيلات لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق.