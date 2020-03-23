وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إن القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.



وذكرت هيئة الطيران المدني أنه سيتم استحداث اشتراطات جديدة للفحص والعزل في حالة المضي قدما لاحقا لاستئناف الرحلات، تهدف إلى وقاية الركاب وطاقم الطيران وموظفي المطارات من مخاطر التعرض للعدوى.

يأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.