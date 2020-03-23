وقال بيان لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، إن القرار يأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المغرب وتفعيلا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة جميع المؤسسات الصحفية المعنية الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية والمساهمة إلى جانب باقي مكونات الإعلام الوطني في جهود الإخبار والتحسيس والتوعية.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت السلطات المغربية، حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من السادسة مساء الجمعة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة.

وتناشد وزارة الداخلية المواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والالتزام بحالة الطوارئ الصحية والتي أعلنتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".

يشار إلى أن المغرب سجل، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 109.