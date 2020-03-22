وقال السيسي، في كلمة حول مستجدات كورونا، إن الحكومة ستتخذ إجراءات اقتصادية، من بينها تخصيص 100 مليار جنيه لدعم خطة مواجهة الفيروس.

وأضاف أن "الفيروس ينتشر بشكل كبير.. ونحتاج من المجتمع أن يساعدنا بشكل أكبر بمزيد من الالتزام والانضباط"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية انتبهت لأزمة الفيروس بشكل جيد.

وأوضح الرئيس المصري أن الحكومة تعاملت مع انتشار فيروس كورونا بالعلم، مشددا على أن الدولة المصرية تتضافر لمواجهة خطر جسيم.

كما أكد السيسي أنه لا توجد أية مشكلة في السلع ولا توجد مواد غذائية يقل الاحتياطي لها عن 3 أشهر.

وفي وقت سابق الأحد، التقى الرئيس المصري مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.

واستغل السيسي الفرصة ليصف كورونا بـ"الأزمة بغير المسبوقة على مستوى العالم".

وأضاف أن "أزمة فيروس كورونا لم يشهد العالم أزمة بحجمها في تاريخ الإنسانية المعاصر"، متوقعا أن يكون لها تأثير كبير جدا على العالم.