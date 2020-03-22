وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه إنه "يمنع خروج سكان الضفة الغربية من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي لمدة 14 يوما، اعتبارا من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش اليوم (الأحد)".

وشدد على أنه "يمنع التنقل بين المحافظات نهائيا.. وأنه يجب على جميع المواطنين البقاء في منازلهم".

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أنه يستنثى من هذا القرار، المرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.

كما حمّلت الحكومة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية عن صحة مواطني القدس الشرقية، فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وكانت سلطات البلاد قد أعلنت حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، مطلع مارس الجاري، بهدف الحد من تفشي "كوفيد-19".

وشملت حالة الطوارئ تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة شهر، وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الإصابتين تم تشخيصهما لدى مواطنين عائدين من باكستان.