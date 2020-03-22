وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل".

وأكد محمد فهمي أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات" ضد أي مخالفة للتعلميات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة "ستقمع".

كما طالب البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.

وتابع: "احموا أهلكم واحموا أنفسكم، فالوضع مخيف وعلينا الاستعداد للأسوأ مع المحافظة على الإيمان بأننا سنتجاوز الأزمة في حال التصرف الصحيح".

ودعا وزير الداخلية اللبناني المنظمات الدولية للتنسيق مع السلطات المحلية بشأن اللاجئين في لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، السبت، تكليف القوى الأمنية كافة "التشدد في تنفيذ خطط صارمة لمنع الناس من الخروج من منازلهم"، في حلقة جديدة من الاجراءات المتخذة.

وسجل لبنان، وفق ما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، 230 إصابة، بينها أربع وفيات، وهو ما "ينذر بخطر داهم (..) واحتمال بلوغ مرحلة الإنتشار الوبائي" على حد قوله.