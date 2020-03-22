وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الإصابات تتوزع على 5 حالات مخالطة، منها 4 حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فلبينيتان)، أما الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى مصر وهي لمواطنة كويتية.

وأضاف السند أن الحالة السادسة مرتبطة بالسفر إلى البرازيل وهي لمواطنة كويتية، أما باقي الحالات فسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا لورود خبر إصابتها بالفيروس قبل دقائق قليلة من عقد المؤتمر الصحفي.

وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح أعلن في وقت سابق من صباح الأحد شفاء 3 حالات مصابة، ليصل مجمل المتعافين من المرض إلى 30 حالة، وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا، وصل إلى 158 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 5 حالات، حالتان مستقرتان و3 حرجة.

وبلغ العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي 593 شخصا، وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.