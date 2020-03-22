وقال يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مواطنين أصيبا بفيروس كورونا كانا عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي.

وأضاف بأن الحالتين كانتا بين المحجوزين على حدود القطاع ولم يدخلا إلى غزة .

وتؤكد وزارة الصحة مجدداً بأنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة، على حد قوله.

ويقطن في قطاع غزة 1.5 مليون مواطن، في ظروف حصار إسرائيلي، وفي ظل نقص في الموارد الطبية التي قد تواجه تحديا كبيرا إذا ما انتشر الوباء داخل القطاع.