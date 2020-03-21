وقررت الوزارة و الهيئة تقنين عمل المطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمة الأكل و الشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة و التقييم على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20% من طاقتها الاستيعابية.

وشددت الوزارة والهيئة على مراعاة المسافات "التباعد الاجتماعي" والتي لا تقل عن مترين، شريطة تطبيق إجراءات التعقيم وشروط الصحة العامة، مع استثناء الأكشاك الخارجية والطلبات الشخصية التي يقوم بها الزبائن بأنفسهم. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

و حثت " وزارة الصحة" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجمهور على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق..

كما طالبتا في الوقت نفسه المؤسسات الاتحادية و المحلية والقطاع الخاص المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات وفق ما كفله لها القانون مع مراقبة إجراءات التطبيق ووضع الإرشادات اللازمة لتوعية الجمهور في هذا الشأن.