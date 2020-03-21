وأوصت السلطات المصرية، أقارب المصاب ومخالطيه، على أن يبقوا في غرفة غير غرفة الشخص الخاضع للعزل الذاتي المنزلي قدر الإمكان، والبقاء على بعد مترين على الأقل في حالة ضرورة الاختلاط.

ودعت الوزارة باقي أفراد الأسرة إلى استخدام غرفة وحمام منفصلين، في حال كان ذلك متاحا.

وتنصح الإرشادات لهؤلاء الأقارب والمخالطين بارتداء الكمامة عندما يكونون بالقرب من الشخص المعزول، أو عند الدخول إلى غرفته، ثم التخلص منها بعد الاستخدام ووضعها في كيس مغلق وإلقائها بسلة المهملات.

وفي حالتي العطس والسعال، توصي الإرشادات بتغطية الفم أو الأنف بمنديل ورقي ثم التخلص منه بوضعه في كيس مغلق وإلقائه في كيس مغلق وغسل اليدين على الفور.

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 8 حالات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.