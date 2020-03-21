وأوضح مكتب القطارات، في بيان، أن هذا التوقيف يسري على كافة الاتجاهات ويأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية ومنع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العامة.

وأشار البيان إلى أن الخدمات ستبقى على نطاق محدود جدا، حتى يستطيع من حصلوا على رخصة أن يصلوا إلى مقر العمل.

وأورد أن المكتب سيضمن الحد الأدنى من رحلات القطار بين الدار البيضاء والرباط ومحاور أخرى قريبة منها، غربي البلاد.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت السلطات المغربية، حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من السادسة مساء الجمعة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة.

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن معظم الأشخاص سيكون بوسعهم مغادرة منازلهم لشراء الأغذية أو الأدوية لكن الموظفين الذين تقتضي الضرورة تواجدهم في أماكن العمل، والعمال في القطاعات المهمة، سيحصلون على تصاريح تسمح لهم بالذهاب إلى العمل.