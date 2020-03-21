وأوضحت مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، في مؤتمر صحفي، أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا مستقرة وتخضع للرعاية الطبية.

وأشارت الحوسني إلى أن ثلاثة مصابين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، إثر تلقيهم الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة.

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن أسباب الوفاة ترجع لأمراض مزمنة تزامنت مع إصابتهما بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان أن إحدى الحالتين من الجنسية العربية كان قادما من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس.

وأوضحت أن الآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.

وتهيب وزارة الصحة الإماراتية بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.