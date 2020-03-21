وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، أن الفحوصات المخبرية تجاوزت 22 ألف، وأن ثمانية مصابين امتثلوا للشفاء.

وأضاف العبد العالي "الدولة توفر كل الإمكانيات لمواجهة فيروس كورونا". وحتى أمس، بلغ عدد المصابين بالفيروس في السعودية 344 حالة.

وأعلنت السعودية، الجمعة، تدابير بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال (31.93 مليار دولار) للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي، نقلا عن وزير المالية محمد الجدعان، أن الحزمة تشمل 50 مليار دولار على صورة دعم للبنوك والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تتضمن أيضا مبادرات أخرى لدعم الاقتصاد بقيمة تتجاوز 70 مليار ريال.