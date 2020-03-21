ويأتي قرار الأزهر الذي سيسري لمدة أسبوعين، "حرصا علي سلامة المصلين"، في وقت سجلت فيه مصر 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 285، الجمعة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن شخصا آخر توفي متأثرا بالمرض ليرتفع عدد الوفيات إلى ثمانية.

وأغلقت مصر، الخميس الماضي، المقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والنوادي الليلية، من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، كل ليلة حتى 31 مارس، لتعزز الإجراءات التي تطبقها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء إن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات ومتاجر الأغذية سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها. ويأتي القرار بعد أن أغلقت مصر بالفعل المدارس والجامعات.

كما تحركت الحكومة لتقليص عدد العاملين في القطاع العام الذين يحضرون لأماكن العمل، في مسعى لتقليل التجمعات، وإبطاء انتشار الفيروس.

وعلقت مصر الرحلات الجوية، ظهر الخميس الماضي بالتوقيت المحلي وحتى نهاية مارس، باستثناء الرحلات المغادرة التي يحتاجها السياح الأجانب للرحيل.

وذكرت الحكومة أنه سيتم تعقيم الفنادق وكل المنشآت التعليمية خلال فترة تعليق الرحلات وإغلاق المدارس.