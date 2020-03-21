وقال الجيش الأردني في بيان إن كل من ينتهك الحظر، الذي يقصر الانتقال على العاملين بخدمات الطوارئ والخدمات الضرورية، سيتعرض للسجن لمدة تصل إلى عام.

وكانت الحكومة الأردنية ذكرت أنها ستفرض حظر التجول ابتداء من السبت لمنع الناس من التنقل إلا للضرورة القصوى.

وقال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الحظر الذي سيطبق في جميع أنحاء البلاد يسري من الساعة السابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) وحتى إشعار آخر.

من جانبه قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة ارتفع إلى 85، بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

وأغلق الأردن المعابر الحدودية البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل، وعلّق الرحلات الجوية الدولية منذ الثلاثاء.