وكشف المصدر لوكالة السودان للأنباء، أن المصاب "مواطن أجنبي في الأربعينيات من العمر، يعمل في منظمة دولية".

وأشار إلى أنه وأعضاء أسرته يتلقون الرعاية الصحية اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة السودانية.

وكان السودان قد أعلن فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، بهدف الحد من تفشي "كوفيد-19"، وقررت السلطات إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي لمدة شهر.