وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت في وقت سابق، الخميس، أنها ستقوم بسحب جزء من قواتها العاملة ضمن البعثة التدريبية في العراق "كإجراء وقائي".

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن الجيش العراقي علّق كل أنشطة التدريب في أوائل مارس الجاري، لتقليل مخاطر انتشار المرض بين قواته.

وعلى صعيد آخر، تسلمت القوات العراقية، الخميس، بشكل رسمي قاعدة القائم العسكرية على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش منها.

وكانت مراسم الاستلام والتسليم للقاعدة قد تمت قبل يومين. وقال التحالف الدولي في بيان إنه سيقوم بعملية إعادة نشر ونقل الأفراد والمعدات إلى عدة قواعد عسكرية في العراق خلال عام 2020.