وأعلنت الحكومة العراقية في بيان صادر عن القوات المسلحة، فرض حظر تجول شامل في العراق، وهددت بعقوبات لمن يخرق الحظر.

وجاء في البيان: "إن خلية الأزمة الصحية التي خولناها بموجب أمرنا الديواني.. تسعى بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على وضع صحي آمن تجنبا لمخاطر صحية صعبة يتعرض لها العالم أجمع".

وأعلن البيان عن 4 قرارات بشأن حظر التجول، والعقوبات المترتبة على خرقه:

1- الالتزام التام بحظر التجول المعلن في بغداد وعدد من المحافظات، وعلى قواتنا الأمنية تطبيق الحظر من خلال قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، مع مراعاة الاستثناءات المحدودة المنصوص عليها لحركة الكوادر الصحية ونقل المواد الغذائية والوقود والحالات الطارئة والدبلوماسيين والكوادر الإعلامية، ومنع التنقلات الأخرى بشكل تام إلا عن طريق موارد وزارتي الداخلية والصحة.

2- فرض غرامات مالية على المخالفين للحظر وحجز المركبات المخالفة طيلة مدة الحظر.

3- يمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة الحظر لأنها تخالف الضوابط الصحية التي وضعتها لجنة الأمر الديواني (55) والقرارات ذات الصلة، وعدم السماح بالتجمعات والمسيرات لأي سبب كان.

4- على جميع أجهزة الدولة والمواطنين الالتزام التام بالقرارات الصادرة وتوصيات خلية الأزمة الصحية، والنصائح الطبية الرسمية، حماية للعراق والعراقيين من انتشار الوباء، والوصول إلى بر الأمان.

وسجل العراق 192 حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى الخميس، وتخشى السلطات من تفشي الفيروس قادما من إيران المجاورة، التي أصبحت بؤرة لتفشي كورونا في المنطقة.