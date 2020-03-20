وقالت الوزارة إنه نظرا للتطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، فإنه كتدبير احترازي يوصى بالبقاء في المنزل تحت الحجر الذاتي لمدة 14 يوما".

وتتضمن إجراءات الحجر الذاتي مايلي:

1. افصل نفسك عن الآخرين في المنزل.

2. لا تدعو الزوار أو تسمح لهم بالدخول.

3. ابق في غرفة جيدة التهوية مع إبقاء الباب مغلقا.

4. التأكد من تطهير جميع المرافق المشتركة واستخدام الماء الدافء مع المنظفات وجفف أدواتك بمنشفة منفصلة لاستخدامك الشخصي فقط.

5. لا تذهب إلى العمل أو المدرسة أو المناطق العامة.

6. لا تستخدم وسائل النقل العامة أو سيارات الأجرة.

7. يفضل عند طلب التسوق الإلكتروني التأكد من عدم الاختلاط مع عامل التوصيل وترك المشتريات في الخارج أو في الشرفة كما هو مناسبك لك.

8. راقب أعراضك واطلب الرعاية الطبية عند الحاجة مثل الحمّى والصعوبة في التنفس والسعال.

9. تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيد غير مغسولة.

10. اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل وجففها جيدا.

ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ حول العالم بسبب انتشار الفيروس، اتخذت الإمارات مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية المنسجمة مع المعايير الصحية العالمية.

وفي مطلع مارس الجاري أهابت وزارة الصحة الإماراتية بالمواطنين والمقمين عدم السفر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة، وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر.