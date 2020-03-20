وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الإجراءات ستكون سارية المفعول إعتبارا من غد السبت، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى إشعار آخر في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الإمارات بعد بدء سريان القرار القيام بالفحص عند الوصول بالإضافة إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما لمن لديه منزل في الدولة.

وأشار البيان إلى أن من لايملك منزلا في الدولة فسيكون في حجر صحي لمدة 14 يوما أيضا وفق ما تقرره السلطات المختصة.