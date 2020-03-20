وفرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقا كاملا على الأراضي الفلسطينية بحيث يمنع الدخول أو الخروج منها ابتداء من الأحد المقبل.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية بنيامين نتانياهو: "سنقر حالة الطوارئ لمدة 7 أيام وسيتم فرض الإغلاق ومنع الخروج إلا لمشتريات الأغذية والأدوية الضرورية، أو أماكن العمل الحيوية، وكل من يخالف ذلك سيُغرم".

والأربعاء، قال نتانياهو إن أوامر إغلاق ستصدر، إذا لم يُبد الناس مزيدا من الالتزام بتوجيهات البقاء في المنازل، لدعم جهود التصدي لفيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة مع "قناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية: "بالأمس أصدرنا تعليمات واضحة.. نطلب من الناس البقاء في منازلهم قدر المستطاع، وأن يكون الخروج فقط للضرورة، ويتعلق بالإمدادات الغذائية والاحتياجات الأخرى التي حددناها".

لكن نتانياهو قال إن بعض اليهود المتشددين في إسرائيل "وجزء من الأقليات"، حسب تعبيره، في إشارة إلى فلسطينيي الداخل، "لم يستوعبوا الرسالة".

وحسب رويترز، فقد رُصدت أكثر من 500 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في إسرائيل، ونحو 50 حالة في الضفة الغربية. ولم تُسجل أي حالات وفاة بسبب كورونا في إسرائيل حتى الآن.

وقصرت وزارة الصحة التجمعات على ما لا يزيد على 10 أفراد، وجرى إغلاق الشواطئ والحدائق ومراكز التسوق والمسارح، وخفضت العديد من الشركات عدد موظفيها.

وتحولت المطاعم إلى عمليات التوصيل فقط، وتم تقليص وسائل النقل العام لكن لا تزال متاجر السوبر ماركت مفتوحة.