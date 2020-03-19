وقال المسماري: "بعد اللقاء بالصحفيين من كل أنحاء العالم، القوات العامة رأت بأن نخضع لحجر طبي لمدة أسبوعين، ونحن سعداء جدا بهذه الخطوة لأنها تؤمن صحة شعبنا وزملائنا".

وأشار المسماري في فيديو نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن الخط الأول في مقاومة فيروس كورونا الجديد هو تقييد الخروج والحركة، وطالب الليبيين بالتقيد التام بمعطيات الصحة العامة.

وأكد المسماري عدم إصابته بالفيروس، قائلا: "لم تظهر علينا أي أعراض للفيروس.. لا تستمعوا للأخبار المغرضة، نحن بخير"، مؤكدا أن الحجر الصحي هو قرار احترازي اتخذته القيادة الليبية العامة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي: "منع التجول ليس منعا للحرية ولكنه تقييد للوباء، على الجميع الالتزام بالمنزل والتواصل عبر الهاتف فقط".

وحذر قائلا: "لا تستهزئ مثل ما استهزأت دول بهذا الفيروس، وهي الآن في ورطة كبيرة وسط الأزمة، وتنتظر عونا من الله عز وجل".

كما أشار المسماري إلى انتصار القوات المسلحة الليبية في معارك مستمرة بمحيط مدينة طرابلس، حيث تم القضاء على تجمعات لميليشيات، ولأسماء إرهابية مطلوبة.