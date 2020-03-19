وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة، فيما تم تسجيل 46 حالة جديدة، وحالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إن الإصابات تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة، و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن الوزارة سجلت حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاما، من محافظة الجيزة، لافتة إلى أنه توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المصابة بالفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبهذا، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 256 حالة، من بينهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بجميع محافظات مصر، سوى ما تم الإعلان عنه.

وأشار إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية، طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

إجراءات حاسمة

أعلنت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصرية على فيسبوك، مجموعة من الإجراءات الحازمة لمواجهة فيروس كورونا، تشمل غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى يوم 31 مارس.

وأوضحت أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت، سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.