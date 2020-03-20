وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة الجزائرية لوقف تفشي كورونا ومكافحته.

وأكدت الجزائر 67 حالة إصابة بفيروس كورونا توفيت منها خمس حالات معظمها في مدينة البليدة جنوبي العاصمة.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات البلاد غلق كل المساجد وتعليق صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة، وذلك بعدما تم غلق المدارس والجامعات وتوقيف المنافسات الرياضية للحد من انتشار وباء كورونا.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قال مساء الثلاثاء في خطاب حول الوضع الراهن الذي تمر به البلاد أن الوباء المتفشي مسألة "أمن وطني" و"أمن صحي" يهمّ الجميع وأن الدولة واعية بحساسية الظرف.