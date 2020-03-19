وذكر مراسلنا أن حالة الوفاة تعود لسيدة من منطقة سوسة الساحلية. وأعلنت تونس حتى الآن تسجيل 29 إصابة بفيروس "كوفيد 19".

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن، الثلاثاء، فرض حظر تجول، في تشديد للإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس، بعد أن قررت تونس في وقت سابق إغلاق المقاهي والحدائق العامة والأسواق وحظرت الصلاة في المساجد كما أغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية.

وفي أول خطاب يلقيه منذ تسجيل تونس أول إصابة بالفيروس في 2 مارس، أمر سعيد قوات الأمن بتسيير دوريات اعتبارا من يوم الأربعاء للسهر على التزام المواطنين بحظر التجول.

وكانت الحكومة قد انتقدت عدم التزام كثير من المواطنين بتوصيات بتجنب التجمعات، قائلة إنها ستضطر لتطبيق القانون على المخالفين.