وأوضح مراسلنا أنه تقرر تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والعسكرية ومراكز الأوقاف والشوؤن الإسلامية، مضيفا: "سيتم استئناف الدراسة في يوم الثلاثاء الرابع من أغسطس".

كما ذكر أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في الأول من ديسمبر.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، تسجيل 6 حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا. وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148 حالة.

ومع حالات الشفاء الـ18، أصبح المجموع 130 حالة تتلقى الرعاية الصحية حاليا، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند.

وكانت السلطات الكويتية قد ناشدت، الأحد، المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم، في الوقت الذي تكثف فيه الدولة إجراءات احتواء تفشي الفيروس.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، السبت، إغلاق جميع المجمعات التجارية، ومراكز التسوق، باستثناء الخاصة بالمواد التموينية، وإغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال لوقف انتشار الفيروس.

وطلبت السلطات الدينية الكويتية من المواطنين الصلاة في منازلهم، الجمعة الماضية.