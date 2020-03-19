وجاءت هذه المبادرة الإنسانية بناء على طلب من حكومة كوريا الجنوبية، وفي إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، وللمساعدة في عودة من تقطعت بهم السبل إلى بلادهم في ظل ما تشهده كثير من الدول من إجراءات كتعليق لرحلات الطيران للحد من انتشاره، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي إن، في الخامس من مارس، تناولا خلاله العلاقات الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد على "استعداد دولة الإمارات لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجمهورية في مواجهة فيروس كوفيد-19".

وعلى ذات الصعيد، تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-هوا، في 9 مارس 2020، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية ومناقشة الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس.

وتمت عملية الإجلاء من خلال نقل الركاب الكوريين الجنوبيين من طهران مساء الأربعاء، على متن طائرة مستأجرة، إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومن ثم تم نقلهم على متن طائرة الخطوط الجوية "آسيانا" إلى مطار "إنتشيون" الدولي في الجمهورية.

وتمت الخطوة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والهيئة العامة للطيران المدني.