وبدت لوحات وشاشات صالات الوصول والسفر دون أي تغييرات تذكر، فيما خلت صالات المطار من المسافرين، بعد إقلاع آخر الرحلات وعلى متنها فوج سياحي من المكسيك.

وبدأ العاملون بقطاع الطيران المدني، والشركات التابعة، تنفيذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن جميع الشركات التابعه لقطاع الطيران، باشرت في تنفيذ مهام الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات تعقيم وتطهير موسعة تشمل المطارات المصرية وطائرات شركة "مصر للطيران"، وجميع مباني المطارات وهناجر الصيانة ومكاتب الموظفين.

وكانت وزارة الصحة قد خصصت عيادات متنقلة للقيام بأعمال الكشف الطبي على العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية داخل دائرة وزارة الطيران المدني ومطار القاهرة، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمنع انتشاره.