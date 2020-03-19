وقالت النيابة السعودية في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن مصدرا مسؤولا في النيابة صرح بأنه "بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد، بشأن قيام أحد الأشخاص بإنتاج محتوى معلوماتي يتضمن شائعات وأخبار مغلوطة المصدر عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

ونشر المتهم تلك الشائعات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعطفا على ذلك، صدر توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بالبحث والتحري عن المعني بالإجراء والقبض عليه واستكمال المقتضى النظامي بحقه".

وتابعت النيابة السعودية: "بتحليل الأدلة الرقمية والمعرفات المعلوماتية تم القبض عليه وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات ومعلومات مجمهولة المصدر، ماسة بالنظام االعام وتتعلق بفيروس كورونا وزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة".

وقالت إنه تمت إحالة أوراق المتهم إلى المحكمة المختصة، والمطالبة بعقوبته بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.

وأوضح المصدر المسؤول في وحدة الرصد في النيابة العامة أنها تتابع بعناية فائقة كل ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي، بواسطة أشخاص متخصصين في هذا الشأن.

ودعا المصدر الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة بذلك، والإسناد إلى هذه المصادر والتعاون التام مع قرارات وتعليمات السلطات.