وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 148 حالة، ومع حالات الشفاء الـ18، أصبح المجموع 130 حالة تتلقى الرعاية الصحية حاليا، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند.

وقال السند في المؤتمر الصحفي الـ19 لوزارة الصحة، الخميس، إن الحالات الست الجديدة المسجلة هي 4 حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وهم كويتيون.

كما ذكر السند أن الحالتين الأخرتين هي مخالطتين مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، إحداهما لمواطن كويتي والثانية لسيدة مقيمة من الجنسية الفلبينية.

وأشار إلى أن هناك 5 حالات في العناية المركزة، منها 3 حرجة واثنتان حالتهما مستقرة، في حين بلغ إجمالي عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 574 حالة، بخروج حالة واحدة الأربعاء.