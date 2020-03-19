وأصدرت الحكومة المصرية، الخميس، قرارا بإغلاق عدد من المنشآت الرياضية والترفيهية والتجارية، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، إلى غاية نهاية شهر مارس الجاري.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان، إنه "تقرر إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا بكافة أنحاء مصر".

وأضاف: "كما تقرر إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية" في التوقيت ذاته.

وأوضح أن قرار الإغلاق لا يشمل خدمات توصيل الطلبات للمنازل ومحال السلع الغذائية والصيدليات، سواء بالمراكز التجارية أو خارجها.

وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية بهدف مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت، الأربعاء، أرقاما جديدة تتعلق بحالات الإصابة بفيروس كورونا وحالات التعافي، وإجمالي عدد المصابين في البلاد.

وذكر مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، بلغ 210 حالات، من بينهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، مقابل 6 وفيات.