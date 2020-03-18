كما أفادت الوزارة أن 3 حالات شفاء جديدة رصدت في الكويت، مما يعني ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 15، من بين الـ142، وأكدت أن الـ127 حالة المتبقية تتلقى العلاج في مستشفيات الدولة.

وأوضح وزير الصحة باسل الصباح لوكة الأنباء الكويتية (كونا) أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء 3 حالات مؤخرا، وهم مواطنتان ومواطن.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت الكويت أعلنت الثلاثاء عن إصابة 7 حالات بالفيروس، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند إن الحالات السبع الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعا مواطنون كويتيون.