وقررت تونس التي أعلنت اكتشاف 24 حالة إصابة بفيروس كورونا إغلاق المساجد والمقاهي والأسواق.

كما أغلقت حدودها البرية وعلقت الرحلات الدولية.

ودعا الرئيس قيس سعيد في كلمة بثها التلفزيون التونسيين إلى تجنب التنقلات، وأن يلزموا بيوتهم قائلا إن هذا الأمر قد يكون لأيام معدودة.

وكانت الحكومة انتقدت عدم التزام كثير من المواطنين بتوصيات بتجنب التجمعات، قائلة إنها ستضطر لتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف قائلا "إن الأمر يتعلق بأيام معدودة وهو خير للجميع من أن تكون أياما معدودة في حياة من يصاب به (فيروس كورونا)".

وقال سعيد أيضا إن من حق تونس على المؤسسات الدولية تفهم وضع البلاد الصعبة.

ودعا أيضا إلى الوحدة والتضامن بين التونسيين وحث على تقديم تبرعات للمساعدة على مجابهة الفيروس.