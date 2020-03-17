وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، فقد أصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر للتجول، وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حريةالتنقل للأشخاص.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت حكومة الرزاز عن حزمة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتضم الإجراءات الوقائية الجديدة والتي تعد استكمالا لأخرى أقرها مجلس الوزاء مسبقا، تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيوية يحددها رئيس الحكومة، وعدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية القصوى.

كما تشمل الإجراءات منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، بالإضافة إلى منع التنقل بين المحافظات، وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي.

كان الجيش الأردني، قد أعلن انتشار قواته على مداخل المدن ومخارجها، في كافة أنحاء البلاد، في إجراء يسعى إلى كبح انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة من وحدات الجيش المنتشرة في كافة المحافظات.