وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن كافة حالات الإصابة الجديدة من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

في غضون ذلك، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة.

وذكرت السلطات أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرة المصاب الراحل والمخالطين له.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد تماثلت 26 حالة للشفاء وخرجت من مستشفى العزل، بينما وصل عدد الوفيات من جراء الفيروس في مصر إلى 6.

وكانت مصر أعلنت، الاثنين، تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر مارس الجاري، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أنه سيجري تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران، وتابع أن السياح الموجودين حاليا على أرض مصر سيمكنهم استكمال عطلاتهم.

وأضاف مدبولي أن الشركات المحلية العاملة في قطاع الطيران ستتكبد خسائر تبلغ قيمتها 2.25 مليار جنيه مصري (143 مليون دولار) بسبب الإجراءات الأخيرة.