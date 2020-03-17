وقالت وكالة الانباء السعودية إن الهيئة "أصدرت قرارها رقم ( 247 ) بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان"

وبذلك تنضم السعودية إلى العديد من الدول العربية التي حظرت الصلاة في المساجد تفاديا للعدوي في ظل انتار فيروس كورونا.

وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية، الثلاثاء، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعة وغلق كل المساجد ودور العبادة بأنحاء البلاد مع الإبقاء على شعيرة الآذان بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي الإمارات، قررت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة مؤقتا اعتبارا من الاثنين٫ ولمدة أربعة أسابيع‫.

‎وفي وقت سابق قال المجلس العلمي الأعلى بالمغرب إن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارا من الاثنين كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد‫.