وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات البحرية رصدت صباح الثلاثاء، محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المالكي قوله إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد، من محافظة الحديدة".

وأضاف المالكي أنه تم إعطاب وتدمير الزورقين، واصفا ما حدث بتهديد "للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأوضح أن الميليشيا الحوثية تتخذ من محافظة الحديدة مركزا لإطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات بدون طيار، والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وبحسب المالكي، فإن ميليشيا الحوثي تنتهك نصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، حيث بلغ عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها 46، وبلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها 153.

وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تواصل تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.