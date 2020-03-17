وأضاف مفتي مصر، في كلمة مصورة "أنه علينا جميعا كمصريين أن نلتزم بتعليمات الأمن والسلامة التي تعلن عنها وزارة الصحة والجهات المختصة"، داعيا "الالتزام بتعليمات ديننا الحنيف من الحرص الدائم على الطهارة والنظافة".

وحذر المفتي من استغلال الأزمة لممارسة الاحتكار في السلع الغذائية أو الطبية أو غيرهما، وترويج سلع أو مستحضرات طبية غير معتمدة من الجهات المختصة قائلا إن "مثل هذه الممارسات محرمة وقبيحة في كل وقت".

وأشار إلى أن الأزمة الحالية "تعكس مدى ما يتمتع به شعب مصر العظيم وقيادته الحكيمة من صلة بالله، ويقين ووعي وبصيرة وصبر وثبات وتلاحم".

وفي أحدث بياناتها، قالت وزارة الصحة المصرية إن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى أربع حالات.

وكانت مصر أعلنت، الاثنين، تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر مارس الجاري، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أنه سيجري تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران، وتابع أن السياح الموجودين حاليا على أرض مصر سيمكنهم استكمال عطلاتهم.

وأضاف مدبولي أن الشركات المحلية العاملة في قطاع الطيران ستتكبد خسائر تبلغ قيمتها 2.25 مليار جنيه مصري (143 مليون دولار) بسبب الإجراءات الأخيرة.