‎وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند خلال مؤتمر صحفي، إن سبع حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها في الكويت خلال 24 الساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى البلاد 130 حالة وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية ‫"‬كونا‫".‬

‎‫وأضاف السند: "‬مع حلات الشفاء الـ12 يصبح لدينا 118 حالة تبقى تحت الرعاية الصحية حاليا‫".‬

‎وأوضح المسؤول الكويتي أن الحالات السبع الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعا مواطنون كويتيون‫.‬

‎وأشار السند إلى أن هناك أربع حالات في العناية المركزة مها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة، في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 564 حالة‫.‬