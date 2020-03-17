كما دعت الوزارة الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتؤكّد الوزارة أهمية تواصل المواطنين المسافرين مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 80044444، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما شددت الوزارة على أهمية تسجيل المسافرين الإماراتيين في خدمة تواجدي عبر موقعها www.mofaic.gov.ae والتي تسهل التواصل مع مواطني الدولة في الحالات الطارئة.