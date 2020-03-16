وقرر مجلس الوزراء الكويتي تغليظ العقوبة على كل من يخالف القرارات المتعلقة بوباء كورونا بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 الف دينار ولا تزيد عن 30 الف دينار .

واستحدث مجلس الوزراء الكويتي حكما بالقانون يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عندي مقصود بالحبس لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لتنقل عن 10 آلاف دينار كويتي .

وأقر مجلس الوزراء الكويتي زيادة ميزانية الوزارات لتغطية الاحتياجات الطارئة لمواجهة كورونا.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 9 حالات، في حين سُجل 8 حالات جديدة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل إلى 112 حالة.