أعلن السودان، الإثنين، فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد التي سجلت حالة وفاة واحدة من فيروس كورونا، وسط مخاوف من تفشي الفيروس.
وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بالقصر الجمهوري إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.
وأبلغ متحدث عسكري وكالة السودان للأنباء في بيان منفصل أنه سيتم منح الطلاب والمتدربين في المعاهد العسكرية إجازة كإجراء احترازي.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بسبب المخاوف من فيروس كورونا.
ويشمل القرار جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة، ووقف الأنشطة الأكاديمية واللاصيفية والرياضية والثقافية والاجتماعية والمؤتمرات العلمية والندوات".