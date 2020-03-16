سكاي نيوز عربية - أبوظبي

أعلن السودان، الإثنين، فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد التي سجلت حالة وفاة واحدة من فيروس كورونا، وسط مخاوف من تفشي الفيروس.