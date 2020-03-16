وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من العاصمة أبوظبي أكثر من 32 طنا من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

الرحلة هي الثانية التي ترسلها الإمارات إلى إيران في الأيام الأخيرة، ففي الثالث من مارس الجاري أرسلت الإمارات طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما حملت معها خمسة خبراء من منظمة الصحة العالمية لمساعدة 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

تأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، و من أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

وعلى صعيد متصل قدمت دولة الإمارات إمدادات طبية إلى الصين شملت أقنعة و قفازات بعد انتشار فيروس كورونا في ووهان.. كما أرسلت إلى أفغانستان شحنة مساعدات طبية عاجلة تحتوي على 20 ألف وحدة اختبار ومعدات لفحص آلاف الأشخاص.

و تأتي هذه المساعدات أيضا في أعقاب مبادرة "الإمارات وطن الإنسانية " حيث قامت الإمارات في الرابع من مارس الجاري بإجلاء 215 من رعايا الدول الشقيقة و الصديقة من مقاطعة هوبي الصينية.