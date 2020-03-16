وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بيان: "هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض، وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين، وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل".

وعلق المغرب، الذي أعلن رصد 29 حالة إصابة بالمرض، بينها حالة توفيت وحالة تعافت، كل الرحلات الجوية الدولية، وأغلق المدارس، ومنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا.

وكان بيان أصدره الديوان الملكي المغربي ذكر أن الملك محمد السادس أعطى تعليمات بإنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات درهم (مليار دولار) لتحديث البنية التحتية الصحية، ودعم القطاعات الاقتصادية الضعيفة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال البيان إن الصندوق سيساعد في الحصول على المعدات الطبية الضرورية، ودعم قطاعات مثل السياحة، إضافة إلى المساعدة في الحفاظ على الوظائف، والتخفيف من الآثار الاجتماعية للوباء.

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الصندوق يهدف إلى توفير "النفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال".

ووفقا للبيان، فإن جزءا من الاعتمادات المخصصة للصندوق "ستخصص لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".

ووجه الفيروس، الذي ينتشر على مستوى العالم، ضربة لقطاع السياحة في المغرب، وهو مصدر رئيس للعملة الصعبة، ويساهم بنحو 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

واجتذب المغرب 13 مليون سائح عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 5.2 في المئة عن العام الأسبق.