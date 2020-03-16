وأصدر رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، تعليمات إلى وزير النقل والأشغال العمومي لأجل تعليق الرحلات من وإلى أوروبا".

ويوم الأحد، وجه رئيس الوزراء الجزائري بتعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا

وأورد بيان أن "الوزير الأول عبد العزيز جراد وبعد التشاور مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، أصدر تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية و النقل، بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية ابتداء من 17 مارس".

وأضاف أن هذا التعليق الاستثنائي "سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا والمسافرين حاليا بين البلدين حسب الشروط والكيفيات التي تحددها شركتي النقل الجوية والبحرية"، كما ورد في البيان.

وبعد تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا، أغلقت السلطات الجزائرية المدارس والجامعات حتى الخامس من أبريل المقبل.

واتخذت الحكومة الجزائرية حزمة من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس فمنعت حضور الجماهير لمباريات كرة القدم، وعلقت جميع التجمعات الثقافية والاجتماعية والسياسية.