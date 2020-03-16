وأشارت الوزارة في بيان إلى أن المواطنة التي توفيت، كان لديها "أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضحت الوزارة بأن المتوفية قد حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر.

وأفادت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليا فيما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.